Жителям села Лучинское в Истре вернули воду

В селе Лучинское городского округа Истра три дня не было воды. Причину жители населенного пункта узнали не сразу. Что же произошло, и как решили проблему, расскажет «360».

Трое суток жители села Лучинское набирали воду в ведра и бутылки из привозной бочки. «Мы здесь все старенькие, пенсионеры, да еще какие глубокие. Тяжело носить, и надо куда-то идти, да мы все с палками», — посетовала Татьяна Шкурченко, местная жительница.

Источник фото: телеканал «360»

Жители рассказали, что в последнее время такие перебои — явление частое. С августа вода пропадала несколько раз. Власти заверили: все ситуации аварийные.

«Это исключительно аварийные ситуации. Причины всегда разные: от электрики до состояния насосов», — сказала Ольга Кузнецова, начальник территориального управления Лучинское городского округа Истра.

Источник фото: телеканал «360»

В воскресенье, 17 ноября, скачок электричества вывел из строя насос. Аварийную ситуацию на водозаборном узле начали решать сразу же. Провели демонтаж неисправного агрегата, закупили новые детали и, наконец, установили новое сердце сельского водоснабжения.

«Подняли старый насос. Приехали ребята — администрация помогает. Мы сейчас совместно с администрацией будем устанавливать новый насос. К концу рабочего дня вода будет уже у жителей», — сообщил Василий Самарин, мастер участка производства.

Источник фото: телеканал «360»

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Сейчас водоснабжение в селе в порядке. Аварийная ситуация полностью устранена. А на насос и вовсе дали гарантию.