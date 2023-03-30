Подмосковье 30 марта 2023, 09:44 Село Ловцы в Подмосковье обеспечили передвижной электростанцией на время половодья

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Изолированное из-за разлива реки Оки село под Луховицами обеспечили передвижной электростанцией. Специалисты «Мособлэнерго» переправили оборудование сразу, как только возникла угроза подтопления.

Передвижная электростанция будет задействована в случае непредвиденных обстоятельств и технологических нарушений на сетях. Оборудование сможет обеспечить электричеством канализационно-насосную станцию и водозаборный узел, а также другие важные объекты.

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Разлив Оки происходит каждую весну, поэтому энергетики заранее к нему готовятся. «Мособлэнерго» ежегодно направляет передвижные электростанции в зоны подтопления. В прошлые сезоны они не были задействованы, электроснабжение оставалось стабильным.

С наступлением весны в Подмосковье произошло около 50 подтоплений в 22 городских округах. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что каждую ситуацию ставят на контроль, угроз жизни и здоровью жителей нет.