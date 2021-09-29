Село Дединово в Луховицах станет местом притяжения туристов

Село Дединово призвано стать новым подмосковным брендом. Оно вошло в число 35 так называемых малых петровских городов — мест, где жил или трудился Петр I. В Дединове оборудуют прогулочные зоны, места отдыха и аллеи.

Дединово известно тем, что здесь построили первый российский военный корабль «Орел», а еще оно является родиной российского триколора.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты реконструируют каретный сарай, который являлся частью усадьбы помещиков Толстых. Теперь он станет одним из объектов нового туристического кластера. Построили здание в середине XIX века. В советские годы здесь был склад, база гражданской обороны колхоза. Потом здание стало невостребованным.

Источник фото: телеканал «360»

После реконструкции здесь откроют музей. В нем разместится экспозиция окского деревянного судостроения.

Реализовать проект планируют к юбилею Петра Первого. В 2022 году исполняется 350 лет со дня его рождения.