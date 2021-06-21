Сельхозпроизводителям Подмосковья выплатили около 40% господдержки с начала года

Подмосковные сельхозпроизводители получили порядка 40% господдержки с начала 2021 года. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

«Общий объем государственной поддержки аграриев Подмосковья по состоянию на сегодняшний день составил более 2,2 миллиарда рублей, речь идет о федеральных и региональных финансовых средствах. То есть выплачено порядка 40% субсидий, что примерно соответствует прошлогоднему показателю», — уточнил Воскресенский.

Господдержку агропромышленного комплекса реализуют в рамках госпрограммы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья». Субсидии предоставляют сельхозпроизводителям и организациям АПК.

Как добавил министр, субсидии предоставляют не только на поддержку с/х производства, но и на стимулирование приоритетных подотраслей АПК, например, молочного животноводства, производства зерновых, овощей открытого грунта и многолетних насаждений.

В прошлом году субсидии получили более 300 организаций агропромышленного комплекса на общую сумму около 5,7 млрд рублей, из них за счет средств областного бюджета — более 4,1 миллиарда. В 2021 году на госпрограмму АПК Подмосковья выделено 5,6 млрд рублей, причем из средств регионального бюджета порядка 4,2 миллиарда.

Ранее стало известно, что в Подмосковье почти завершили посевные работы.