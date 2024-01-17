17 января 2024, 13:09
Сельхозпроизводителям Подмосковья возместили затраты на оплату труда практикантов
Сельхозпроизводители в Московской области получили компенсации затрат, связанных с оплатой труда практикантов. Общий объем выплат составил 3,3 миллиона рублей.
Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов рассказал, что в конце 2023 года стартовала работа по обеспечению занятости сельского населения.
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«Целью выделенной субсидии является возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с оплатой труда обучающихся, привлеченных для прохождения практики и осуществляющих трудовую деятельность, а также затрат по заключенным ученическим договорам», — указал Владислав Мурашов.
На эти цели Министерство сельского хозяйства выделило субсидию, которая была направлена на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. Ее размер составил 3,3 миллиона рублей. При этом 2,5 миллиона рублей были выделены из федерального бюджета.
Компенсации получили агрофирма «Бунятино», расположенная в Дмитровском городском округе, тепличный комплекс «Подмосковье», «Агрофорвард» и «Центральный маркет» из Воскресенска, а также хозяйство «Ступинская Нива».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.
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Сельское хозяйство
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