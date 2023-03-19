Подмосковье 19 марта 2023, 03:15 Сельхозпредприятие «Нива» в Серебряных Прудах засеет в этом году 2800 га полей Публичное достояние

Читать 360tv в

В мастерских сельхозпредприятия «Нива» в Серебряных Прудах проходят последние приготовления к весенне-полевым работам. Важно, чтобы техника не подвела в самый ответственный момент. Засеять зерновыми, кукурузой и травами в этом году аграриям предприятия предстоит 2800 гектаров.

По работе в полях аграрии соскучились, поэтому с нетерпением ждут старта кампании.

Реклама

Занимается «Нива» разведением коров и растениеводством. В прошлом году у «Нивы» сменился собственник. Другим стал и подход к работе. В полтора раза увеличилось поголовье буренок, в три раза — сбор зерновых. В 2022 году компания намолотила 5200 тонн зерна, более 5000 тонн молока дали коровы. 360 миллионов рублей инвестиций было вложено в предприятие.

Реклама

«В этом году пришла техника — два „Кировца“, я думаю, что данное предприятие к началу весенней посевной приобретет еще определенные прицепные агрегаты новые. И к уборочной кампании в планах также приобрести еще новый комбайн», — рассказал глава г. о. Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Фронт работы в этом году большой, поскольку предприятие увеличило посевные площади.

«Увеличиваем площади под зерновые культуры. Яровой сев — 1500 гектаров, многолетние, однолетние травы — по 400 гектаров, и увеличиваем площадь под кукурузу. В том году 520 гектаров, в этом году — 800», — сказал генеральный директор СП «Нива» Исалмагомед Магомедов.

Пока аграрии ждут тепла. Весенняя посевная кампания начнется в 20 числах апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».