Агрохолдинг из Коломны отправил 5 фур гумпомощи участникам военной спецоперации | 360°

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10 октября 2022, 09:18

Агрохолдинг из Коломны отправил 5 фур гумпомощи участникам военной спецоперации

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Агрохолдинг ОСП «Агро» из Коломны отправило в Донецкую и Луганскую Народные Республики пять фур с гуманитарной помощью с начала года. Это морковь, капуста, свекла, картофель и лук, рассказал директор компании, депутат Мособлдумы Игорь Исаев.

Новая партия гуманитарного груза одна из самых больших в этом году. отдельную машину на передовую отправят с бутилированной водой.

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«Я считаю, что мы не должны быть в стороне, и наши солдаты, войны должны чувствовать, что у них есть сзади поддержка, и всегда мы будем их обеспечивать», — отметил Игорь Исаев.

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Присоединиться к сбору могут все желающие. В Коломне для этого работают четыре пункта: на стадионе «Авангард», во Дворце культуры «Цементник», молодёжном центре «Русь» и в Озерах в здании «Сбербанка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

Коломна

Частичная мобилизация в РФ

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