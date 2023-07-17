Подмосковье 17 июля 2023, 19:59 Сельхозпредприятие из Егорьевска получило землю по льготной программе для расширения площади посевов Андрей Савинкин

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Сельхозпредприятие «Развитие» из Егорьевска получило землю по программе «Подмосковные 10 гектаров». Полученные территории помогут компании расширить производство.

Заместитель директора предприятия Владимир Малахов рассказал, что на полученной земле были сильные заросли. На ней провели большую работу, чтобы ввести территорию в оборот. Там будут выращивать зерновые культуры.

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«По тому, что здесь посеем, мы определимся, когда земля будет готова, и мы увидим ее качество. Это будет либо озимая рожь, либо пшеница. Те самые культуры, которые уже опробованы и дают достойный урожай. Идем вперед, не останавливаясь», — сказал он.

Сейчас компания владеет площадью две тысячи гектаров, из них 300 засеяно картофелем, рожью и пшеницей. В этом году в оборот ведут еще 450 гектаров для озимых или яровых культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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