Подмосковье 12 января 2023, 14:08 Ферма из Зарайска получила 85 гектаров земли в аренду

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Компания «Русмилк» из Зарайска получил в аренду 85 гектаров земли. На ней будут выращивать кормовые культуры для кормления коров, сообщили в Минимуществе Подмосковья.

По словам главы министерства Наталья Адигамовой, «Русмилк» занимается разведением молочного крупного рогатого скота. Сейчас хозяйство содержит около семи тысяч животных.

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«Развитие кормовой базы является одним из основных факторов роста производства молока. Именно с этой целью организация решила перейти на свое кормопроизводство», — добавила она.

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Компания получила землю в аренду на четыре года. На ней будут выращивать ячмень.

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