Подмосковье 17 мая 2023, 17:16 Селекционный комплекс в Сергиевом Посаде откроют в июле

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Завершающий этап строительства селекционно-племенного комплекса продолжается в Сергиевом Посаде. На нем будут выращивать кур. Завершить работы планируют в июле этого года.

Ход работ проверили сотрудники Главгосстройнадзора. Они оценили работы на площадке № 5, где будут перерабатывать солому и сено. Сейчас на объекте проводят коммуникации и ведут благоустройство территории.

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В проект будут входить пять площадок, где создадут инкубаторий и птичники. Там будут выращивать несушек для репродукторов крупных птицефабрик России. Это позволит сократить зарубежные поставки племенных птиц в два раза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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