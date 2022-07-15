Селекционный комплекс построят в Сергиевом Посаде в 2023 году

Землю площадью около 300 гектаров передали для строительства селекционного комплекса в Сергиевом Посаде. Там обустроят восемь птичников для молодняка, 12 — для содержания взрослых особей, инкубаторий, производство компоста и научную базу.

Комплекс позволит заменить до 50% импортной продукции. Зампред правительства Анна Кротова рассказала, что селекционеры будут заниматься улучшением кур родительских форм и гибридного потомства.

Глава Минимущества Наталья Адигамова отметила, что продукция компании позволит обеспечить население питательными и полезными продуктами.

Птицеводство — это одна из наиболее важных отраслей экономики Подмосковья и России в целом Наталья Адигамова

Предприятие создаст более 200 рабочих мест, а инвестиции в проект составили пять миллиардов рублей. Завершат строительство в 2023 году.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье стало одним из лучших регионов для инвесторов.