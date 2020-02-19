Секция по фехтованию для параспортсменов открылась в Истре

В новом зале фитнес-клуба в Истре появилась секция по фехтованию. Она предназначена для спортсменов с инвалидностью, занятия здесь проводятся бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

Александру Кисловскому не впервой наносить сопернику уколы молниеносно. Несколько лет назад он даже выступал на всероссийских соревнованиях. Но часто ездить из Дедовска в Химки на тренировки ему было накладно. Теперь появилась возможность заниматься ближе к дому — и мужчина вернулся в спорт.

Источник фото: телеканал «360»

Александр уверен: чемпионом стать никогда не поздно. Да и для здоровья занятия крайне полезны.

«Работает мышечный корсет. Руки, безусловно, работают. Даже спустя пару тренировок — это ощутимо», — рассказывает параспортсмен Александр Кисловский.

Источник фото: телеканал «360»

Рядом с Александром тренируется и Даниил Руднев. Но только у него в руках не шпага, а шашка. Он постигает азы фланкировки. Перехваты, восьмерки, «мельница» — владение холодным оружием не только зрелищное, но и полезное занятие.

Источник фото: телеканал «360»

Крутка снаряда укрепляет кистевой и локтевой суставы, развивает пространственную ориентацию и гибкость. Даниил с друзьями из клуба «Варяг» первыми в Подмосковье осваивают фланкировку сидя.

«Мы к этому каждый стремимся, чтобы отказаться от каких-то там приспособлений, колясок, палок и всего остального. И начать полноценно, стоя на ногах, пытаться крутить или что-то еще делать», — делится параспортсмен Даниил Руднев.

Источник фото: телеканал «360»

Новые виды адаптивного спорта — фехтование и фланкировка — появились в Истре три недели назад. В новом зале местного фитнес-клуба с наставником могут тренироваться одновременно несколько параспортсменов, причем бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы приняли решение оказать безвозмездную помощь. То есть предоставить помещение, чтобы ребята просто занимались», — рассказала руководитель фитнес-клуба Галина Булыгина.

Источник фото: телеканал «360»

Тренировки по параспорту проводятся несколько раз в неделю, их посещают люди с ограниченными возможностями здоровья со всего округа.

«Мы готовы принимать людей для оздоровительных целей, в первую очередь. И потом уже выводить их в спорт», — отметил директор спортивного клуба «Варяг» Николай Руднев.

Источник фото: телеканал «360»

На данный момент за плечами парней всего 4 тренировки по фехтованию. Работы впереди еще много, говорят ребята. Но они уже нацелены на большие победы. В ближайшем будущем они планируют участвовать в соревнованиях среди параспортсменов.