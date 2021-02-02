Секция греко-римской борьбы откроется в школе Электростали

«Когда я пришел заниматься борьбой в 98-м, это был маленький школьный кабинет с лаборантской, переоборудованной под зону тренажеров. Для нас это было за счастье. Мы приходили и стояли в очереди, чтобы попасть на борцовский ковер. Мечта — чтобы заниматься на уроках в школе с детьми именно единоборствами», — вспоминает тренер по греко-римской борьбе Алексей Курцов.

Прошло 20 лет, и вот — в полупустом школьном спортзале двое: теперь уже мастер спорта Алексей Курцов и его сбывшаяся мечта. Он представлял это тысячу раз на протяжении шести лет, и вот скоро в этих стенах откроется его секция греко-римской борьбы. Счет уже идет на дни.

Источник фото: телеканал «360»

«Это непередаваемые ощущения. Где-то, может, сравнимые со своими победами на турнирах», — делится Алексей Курцов.

Новое здание достаточно большое для того, чтобы там разместилась секция греко-римской борьбы. Синие стены, большие, высокие окна, матов и турников хватит даже на самую большую группу. Теперь у школьников будет на один урок физкультуры больше — третий за неделю, и те, кому интересны единоборства, могут приходить на занятия.

Тренировки будут проходить в рамках федеральной программы «Борьба в школу». Кстати, уже есть желающие заниматься.

Источник фото: телеканал «360»

Секция откроется уже через неделю. Для кого-то борьба станет просто хобби, а кто-то начнет здесь свой путь чемпиона. Алексей Константинович знает одно: каждого воспитанника он научит стойкости. Ведь на татами все как в жизни: главное, не дать уложить себя на лопатки.