Подмосковье 08 февраля 2023, 15:44 Секция армрестлинга открылась в Астаповской школе в Луховицах

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Секция армрестлинга открылась в школе поселка Астапово в Луховицах. Заниматься здесь будут дети и подростки в возрасте от 10 лет и старше.

Многие из ребят уже имеют свой послужной список. В копилке Даниэлы Соловьевой почти десяток медалей. Призовые места юная спортсменка занимала на чемпионатах и кубках Подольска, Реутова, Луховиц и Подмосковья.

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«Хотела бы стать мастером спорта, поехать в Орел, получить первое место, а потом, если можно, поехать на мир», — рассказала воспитанница секции армрестлинга Даниэла Соловьева.

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Заниматься юные спортсмены будут три раза в неделю под началом учителя физкультуры Вадима Бубнова. Схватки будут проходить на новеньком столе, а для отработки приемов в школе теперь есть специальный мини-блок. Инвентарь закупили администрация городского округа и местное отделение партии «Единая Россия».

«Сегодня мы стоим, я думаю, в одном ряду с будущими чемпионами России, а возможно и мира. У нас очень много ребят, тренеров-энтузиастов. <…> Я уверен, Луховицы смогут стать в будущем не только огуречной столицей, но и столицей армрестлинга Подмосковья», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Армрестлинг в округе активно развивается. Если в 2021 в составе сборной Подмосковья было всего четыре человека из Луховиц, то в этом году защищать честь Московской области готовы уже 20 спортсменов округа. Подготовили их местные тренеры Алексей Ручнов и Вадим Бубнов.

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