08 февраля 2023, 15:44
Секция армрестлинга открылась в Астаповской школе в Луховицах
Секция армрестлинга открылась в школе поселка Астапово в Луховицах. Заниматься здесь будут дети и подростки в возрасте от 10 лет и старше.
Многие из ребят уже имеют свой послужной список. В копилке Даниэлы Соловьевой почти десяток медалей. Призовые места юная спортсменка занимала на чемпионатах и кубках Подольска, Реутова, Луховиц и Подмосковья.
Реклама
«Хотела бы стать мастером спорта, поехать в Орел, получить первое место, а потом, если можно, поехать на мир», — рассказала воспитанница секции армрестлинга Даниэла Соловьева.
Реклама
Заниматься юные спортсмены будут три раза в неделю под началом учителя физкультуры Вадима Бубнова. Схватки будут проходить на новеньком столе, а для отработки приемов в школе теперь есть специальный мини-блок. Инвентарь закупили администрация городского округа и местное отделение партии «Единая Россия».
«Сегодня мы стоим, я думаю, в одном ряду с будущими чемпионами России, а возможно и мира. У нас очень много ребят, тренеров-энтузиастов. <…> Я уверен, Луховицы смогут стать в будущем не только огуречной столицей, но и столицей армрестлинга Подмосковья», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.
Армрестлинг в округе активно развивается. Если в 2021 в составе сборной Подмосковья было всего четыре человека из Луховиц, то в этом году защищать честь Московской области готовы уже 20 спортсменов округа. Подготовили их местные тренеры Алексей Ручнов и Вадим Бубнов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Школы
Луховицы
Реклама
Реклама