Секции по самбо для детей открылись в двух поселках Чехова | 360°

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Секции по самбо для детей открылись в двух поселках Чехова

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Сразу две детские секции по самбо открылись в городском округе Чехов в поселках Любучаны и Столбовая. Секции организованы в рамках проекта «Самбо в школу».

«Самозащита без оружия» — так расшифровывается название самой русской спортивной борьбы — самбо.

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«Я давал клятву, что буду успешно осваивать приемы самбо. И я их успешно освоил и теперь борюсь очень хорошо», — поделился юный самбист Иван Витенберг.

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К азам самбо ребят будут приучать с младших классов. Заниматься в новых студиях будут и девочки и мальчики.

«По стране программа идет уже несколько лет. В Московской области, благодаря поддержке Губернатора, эта программа также имеет большой успех», — отметил председатель Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин.

Секции в Любучанах и Столбовой стали третьей и четвертой по счету, открытыми в рамках проекта «Самбо в школу». В Молодях секция открылась весной, а в микрорайоне Губернский в прошлом сентябре. Совсем скоро секция самбо откроется в военном городке Чехов-2.

Занятия в секциях проводятся на бесплатной основе.

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