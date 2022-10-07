Время ожидания зеленого сигнала для пешеходов сократилось вдвое на некоторых перекрестках в Красногорске | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 13:30 Поделиться Telegram

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Viber Время ожидания зеленого сигнала для пешеходов сократилось вдвое на некоторых перекрестках в Красногорске

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Бело-лунные секции для одновременного пропуска водителей и пешеходов появились на светофорах Путилковского шоссе в Красногорске. Это повысит пропускную способность перекрестка, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Пешеходы и водители смогут двигаться одновременно, если не мешают друг другу, уточнили в ведомстве. Это снизит время ожидания зеленого сигнала в несколько раз.

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Новые секции появились на двух светофорах — за остановкой «Красногорская птицефарика» и на повороте на Проектируемый проезд 6411. Раньше в этих местах пешеходы нарушали правила и перебегали дорогу. Теперь у них есть приоритет — разрешающий сигнал для них будет гореть 59, 74 и 69 секунд в зависимости от времени суток.

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Секция будет информировать водителей о том, что на его пути может быть человек, которого нужно пропустить. Пешеходу важно убедиться в безопасности и смотреть по сторонам, а водителям самокатов и велосипедов необходимо слезть с транспортных средств.

Такие же секции ранее установили на светофорах во Фрязине, Щелкове и Лобне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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