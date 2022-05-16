Секреты переработки отходов раскрыли школьникам Солнечногорска

Интерактивные экоуроки «Секреты переработки» провели этой весной в нескольких школах Солнечногорска. Уроки у младших школьников гимназии № 6, лицеев № 1 и № 8, СОШ № 5 провели молодые волонтеры молодежного центра Подсолнух.

Совсем недавно волонтеры прошли специальное обучение, которое при поддержке Министерства ЖКХ Московской области организовали КПО «Нева» и региональный оператор ЭкоПромСервис совместно с Центром экономии ресурсов.

Экоуроки в школах проходили по уникальной методике обучения РСО. На занятиях ребята узнали о том, как важно сокращать объем производимого мусора, сортировать отходы и заботиться об окружающей среде. Школьники получили ответы на многие вопросы в сфере РСО:

— что есть мусор, откуда он берется и какой вред может нанести окружающей среде;

— как цивилизованно и безопасно обращаться с отходами;

— что такое раздельный сбор и переработка;

— как может каждый своими действиями уменьшить отрицательное воздействие мусора на природу.

«Дети увидели, какую пользу приносит переработка. Надеемся, что эти позитивные эмоции и желание изменить мир вокруг себя к лучшему сподвигнут ребят к тому, чтобы начать сортировать отходы дома. Такие занятия с раннего возраста прививают детям любовь к природе, понимание того, что необходимо беречь ее ресурсы и сортировать отходы», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.