Подмосковье 15 марта 2024, 11:35 Секретарь избиркома Подмосковья Руслан Фурс рассказал о «Службе заботы» на выборах президента Фото: пресс-центр Московской области по выборам президента России

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Почти 4 тысячи избирательных участков заработали в Подмосковье в дни выборов. Секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс сообщил, что обеспечению безопасного проведения голосования в регионе уделили особое внимание.

«На сегодня правом голоса обладают 6 069 742 жителя региона. Выполнить свой гражданский долг они могут на 3985 избирательных участках. Участки открыты в учебных заведениях, больницах и поликлиниках, учреждениях культуры, административных зданиях, приспособленных помещениях», — подчеркнул Фурс.

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Все избирательные участки Московской области оснащены видеокамерами и металлодетекторами. Кроме того, для удобства жителей работает «Служба заботы» Центризбиркома и Избирательной комиссии Московской области. На данный момент операторы получили почти 12 тысяч обращений, большую часть из которых уже решили.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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