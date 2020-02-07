Стихи, пироги и огород. Свой секрет бодрости и счастья раскрыла 97-летняя Зинаида Нестерова из Подмосковья
Зинаида Дмитриевна встретила гостей при параде. Перед интервью она навела красоту в парикмахерской. На наши комплименты скромно ответила, что секрет ее молодости в физическом труде.
«Я в огороде копаюсь, я очень много физически работаю. Помидоры начинаю сажать в марте, огурчиков немножко посажу», — рассказала Зинаида Нестерова, ветеран Великой Отечественной войны.
Секрет прост — ни какие-то снадобья или целебные отвары, а труд. Он, как оказалось, не только облагораживает, но и омолаживает человека. А еще творчество.
Зинаида Нестерова пишет стихи. Конечно, все произведения Зинаиды Дмитриевны о войне.
«Ночью бессонница, я и сочиню стишочек», — поделилась пенсионерка.
В 1941 году 18-летней девчонкой она ушла на фронт и добралась до Берлина. У многих война отнимала. Ей — подарила мужа, с которым она встретила день победы на крыше рейхстага и прожила 62 года.
В 97 лет женщина занимается садом, делает варенье и печет пироги. Рецепт бабушкиных пирогов с капустой — семейная реликвия, которой Зинаида Дмитриевна поделилась с нами.
«Я беру капусту, шинкую и ошпариваю. Не чистым кипятком, а беру горсти две вишневых листочков в воду. Капуста получается вишневая», — рассказала пенсионерка.
Пирожки с вишневой капустой, ворон вместо сторожевой собаки, которого еще птенцом подобрали на улице. У этой волшебной женщины, кажется, и вовсе нет ничего обычного.
Пока мы общались, Зинаиде Дмитриевне поменяли газовую трубу. Такой подарок ко Дню Победы сделал пенсионерке «Мособлгаз».
Получить такой же могут все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Добрую акцию «Мособлгаз» устроил в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обязательное условие: наличие постоянной регистрации по месту жительства на территории Московской области или Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.