Стихи, пироги и огород. Свой секрет бодрости и счастья раскрыла 97-летняя Зинаида Нестерова из Подмосковья

В поселке Старбеево городского округа Химки живет уникальная бабушка Зинаида. Через три года она отметит свое столетие. Зинаида Нестерова пишет потрясающие стихи, выглядит моложе своих лет и не боится физического труда.

Источник фото: телеканал «360»

Зинаида Дмитриевна встретила гостей при параде. Перед интервью она навела красоту в парикмахерской. На наши комплименты скромно ответила, что секрет ее молодости в физическом труде.

«Я в огороде копаюсь, я очень много физически работаю. Помидоры начинаю сажать в марте, огурчиков немножко посажу», — рассказала Зинаида Нестерова, ветеран Великой Отечественной войны.

Секрет прост — ни какие-то снадобья или целебные отвары, а труд. Он, как оказалось, не только облагораживает, но и омолаживает человека. А еще творчество.

Источник фото: телеканал «360»

Зинаида Нестерова пишет стихи. Конечно, все произведения Зинаиды Дмитриевны о войне.

«Ночью бессонница, я и сочиню стишочек», — поделилась пенсионерка.

В 1941 году 18-летней девчонкой она ушла на фронт и добралась до Берлина. У многих война отнимала. Ей — подарила мужа, с которым она встретила день победы на крыше рейхстага и прожила 62 года.

Источник фото: телеканал «360»

В 97 лет женщина занимается садом, делает варенье и печет пироги. Рецепт бабушкиных пирогов с капустой — семейная реликвия, которой Зинаида Дмитриевна поделилась с нами.

«Я беру капусту, шинкую и ошпариваю. Не чистым кипятком, а беру горсти две вишневых листочков в воду. Капуста получается вишневая», — рассказала пенсионерка.

Пирожки с вишневой капустой, ворон вместо сторожевой собаки, которого еще птенцом подобрали на улице. У этой волшебной женщины, кажется, и вовсе нет ничего обычного.

Источник фото: телеканал «360»

Пока мы общались, Зинаиде Дмитриевне поменяли газовую трубу. Такой подарок ко Дню Победы сделал пенсионерке «Мособлгаз».

Получить такой же могут все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Добрую акцию «Мособлгаз» устроил в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Обязательное условие: наличие постоянной регистрации по месту жительства на территории Московской области или Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.