Сеять озимые зерновые культуры начали в Подмосковье. Урожай соберут в 2021 году
Первыми сеять зерновые стали предприятия Серебряных Прудов, Луховиц и Зарайска. Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Уже засеяно 16,3 тысячи гектара, что составляет 17% от планаАндрей Разин.
По его словам, больше всего посеяли озимой пшеницы — это 15,6 тысячи гектаров. Пока что ее меньше, чем в прошлом году.
«Отстаем на 4,5 тысячи гектара, но погода стоит благоприятная и техника вся в поле. Уверен, сев озимой пшеницы мы проведем в оптимальные агротехнические сроки», — отметил Андрей Разин.
Рожь сейчас посеяли на площади 0,5 тысячи гектара, а тритикале — на 0,2 тысячи. Также в работе озимые масличные культуры.
В этом году под озимый рапс были отведены значительные площади во многих городских округах. Сев озимого рапса мы практически завершаем — 14 тысяч гектаров уже посеяноАндрей Разин.
Андрей Разин уточнил, что в аналогичный период прошлого года засеяли только 7,3 тысячи гектара.