Сеять озимые зерновые культуры начали в Подмосковье. Урожай соберут в 2021 году

В Подмосковье начался активный сев озимых зерновых культур. К работам приступили уже 24 городских округа. Урожай соберут в следующем году. Аграрии выполнили 17% плана и продолжают работу.

Первыми сеять зерновые стали предприятия Серебряных Прудов, Луховиц и Зарайска. Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Уже засеяно 16,3 тысячи гектара, что составляет 17% от плана Андрей Разин.

По его словам, больше всего посеяли озимой пшеницы — это 15,6 тысячи гектаров. Пока что ее меньше, чем в прошлом году.

«Отстаем на 4,5 тысячи гектара, но погода стоит благоприятная и техника вся в поле. Уверен, сев озимой пшеницы мы проведем в оптимальные агротехнические сроки», — отметил Андрей Разин.

Рожь сейчас посеяли на площади 0,5 тысячи гектара, а тритикале — на 0,2 тысячи. Также в работе озимые масличные культуры.

В этом году под озимый рапс были отведены значительные площади во многих городских округах. Сев озимого рапса мы практически завершаем — 14 тысяч гектаров уже посеяно Андрей Разин.

Андрей Разин уточнил, что в аналогичный период прошлого года засеяли только 7,3 тысячи гектара.