Сегодня, 15 декабря, день рождения Валентины Ивановны Гагариной — супруги первого космонавта Юрия Гагарина.

Источник фото: Управление по вопросам наград и геральдики администрации губернатора Московской области

Валентина Ивановна родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Окончила Оренбургское медицинское училище Южно-Уральской железной дороги МПС по специальности «фельдшер-лаборант» в 1958 году.

Трудовую деятельность Валентина Ивановна начала медсестрой в 1960 году. Затем стала лаборантом-биохимиком в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в Звездном городке, в котором проработала более 30 лет.

После трагической гибели мужа Валентина Гагарина способствовала созданию уникального музея имени первого космонавта. Этот музей — один из крупнейших в России хранилищ документов и артефактов по истории пилотируемой космонавтики.

В 1976-м она передала в музей парадный китель, все награды и личные документы своего супруга, специальные выпуски номеров газет «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Советская культура», «Литературная газета» и «Московский комсомолец» от 12–13 апреля 1961 года, а также подарки семье Гагариных. Это позволило детально воссоздать обстановку жизни и работы первого в мире космонавта.

Вся многолетняя трудовая, общественная и благотворительная деятельность Валентины Ивановны Гагариной является примером благородства, скромности и верности памяти своего всемирно известного супруга.

Валентина Ивановна награждена орденом Ленина, знаком отличия Губернатора Московской области «Благодарю».

Постановлением главы Подмосковья в сентябре 2017 года Валентине Гагариной присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».