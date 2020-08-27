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    27 августа 2020, 22:56

    Седьмую модель «домашнего» самолета со складными крыльями скоро представят разработчики из Жуковского

    Александр Акишин , Анастасия Максимовских , Мария Ицкова

    Свой первый и полноценный самолет «Сигма-1» Сергей Игнатьев сделал на шестом этаже общежития в далеких 80-х. А уже сейчас он вместе с командой профессионалов готовит к полноценным испытаниям его седьмую модификацию.
    Седьмую модель «домашнего» самолета со складными крыльями скоро представят разработчики из Жуковского

    Одна из главных особенностей «домашнего» самолета — складные крылья. Так что он легко может заехать в гараж, а при необходимости может передвигаться и по обычной проезжей части.

    «Самолет у нас домашний. И он вполне доступен для обслуживания одним человеком. Летать можно вдвоем, он двухместный, но и в одиночку — тоже», — говорит ведущий конструктор ООО «НИК» Сергей Игнатьев.

    Седьмую модель «домашнего» самолета со складными крыльями скоро представят разработчики из Жуковского | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Над разработкой седьмой «Сигмы» конструкторы трудятся в технопарке высоких технологий ЦАГИ в подмосковном Жуковском. Смотрите подробности — в сюжете «360».

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