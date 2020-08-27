Седьмую модель «домашнего» самолета со складными крыльями скоро представят разработчики из Жуковского

Одна из главных особенностей «домашнего» самолета — складные крылья. Так что он легко может заехать в гараж, а при необходимости может передвигаться и по обычной проезжей части.

«Самолет у нас домашний. И он вполне доступен для обслуживания одним человеком. Летать можно вдвоем, он двухместный, но и в одиночку — тоже», — говорит ведущий конструктор ООО «НИК» Сергей Игнатьев.

Источник фото: телеканал «360»

Над разработкой седьмой «Сигмы» конструкторы трудятся в технопарке высоких технологий ЦАГИ в подмосковном Жуковском. Смотрите подробности — в сюжете «360».