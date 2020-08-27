27 августа 2020, 22:56
Седьмую модель «домашнего» самолета со складными крыльями скоро представят разработчики из Жуковского
Свой первый и полноценный самолет «Сигма-1» Сергей Игнатьев сделал на шестом этаже общежития в далеких 80-х. А уже сейчас он вместе с командой профессионалов готовит к полноценным испытаниям его седьмую модификацию.
Одна из главных особенностей «домашнего» самолета — складные крылья. Так что он легко может заехать в гараж, а при необходимости может передвигаться и по обычной проезжей части.
«Самолет у нас домашний. И он вполне доступен для обслуживания одним человеком. Летать можно вдвоем, он двухместный, но и в одиночку — тоже», — говорит ведущий конструктор ООО «НИК» Сергей Игнатьев.
Над разработкой седьмой «Сигмы» конструкторы трудятся в технопарке высоких технологий ЦАГИ в подмосковном Жуковском. Смотрите подробности — в сюжете «360».