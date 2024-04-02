Подмосковье 02 апреля 2024, 15:05 Седьмой тур игры для юных интеллектуалов прошел в Ступине Администрация городского округа Ступино

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Седьмой тур VI сезона интеллектуально-развлекательной игры смартквиз прошел в ступинском Молодежном центре. Боролись за звание умников и умниц 16 команд — школьники, студенты колледжей и вузов, юные спортсмены, волонтеры и краеведы. Седьмой тур VI сезона интеллектуально-развлекательной игры смартквиз прошел в ступинском Молодежном центре. Боролись за звание умников и умниц 16 команд — школьники, студенты колледжей и вузов, юные спортсмены, волонтеры и краеведы.

Как рассказали в администрации городского округа Ступино, всего в квизе поучаствовали более 100 юных интеллектуалов. Игра включала в себя семь раундов, где каждый был сложнее предыдущего.

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«Участникам были предложены раунд о книге „Алиса в стране чудес“ и раунд с вопросами повышенной сложности. В игру, по традиции, были включены вопросы из школьной программы и об истории России», — пояснили организаторы квиза.

Победила команда «Ребятки из Девятки», второе место у команды «Реаниматологи», а на третьем месте оказались ребята из команды «Лидеры».

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