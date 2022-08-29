Седьмой сезон проекта «Уроки в парках» завершился в Химках

В Химках прошло закрытие седьмого сезона общероссийского спортивно-танцевального проекта «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках». На мероприятие пришли больше 600 гостей. Оно прошло в сквере Юбилейном, были показательные выступления и мастер-классы.

Зрители смогли посмотреть выступления с номерами рок-н-ролла и буги-вуги, спортивного бального танца. Также для всех желающих был организован мастер-класс по танцам и увлекательная викторина. В финале прошел большой танцевальный флешмоб.

Московская область присоединилась к общероссийскому проекту «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках» в 2016 году. Традиция танцевальных занятий под открытым небом вызвала положительный отклик у жителей и гостей Московской области и стала востребованной среди любителей спорта и активного образа жизни разных возрастов.

В 2022 году проект проходил в городском парке Дубки в Химках, а также в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. На каждом занятии проводилась увлекательная тренировка, которая завершалась ярким танцевальным шоу. За сезон танцевальные уроки успели посетить несколько тысяч жителей региона.