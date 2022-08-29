Седьмой сезон проекта «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках» завершился в Химках

В Химках прошел концерт, посвященный закрытию VII летнего сезона проекта «Уроки в парках!». Мастер-классы для горожан проводили спортсмены и тренеры Федерации акробатического рок-н-ролла. Этим летом танцевальные уроки прошли в химкинском парке «Дубки» и одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной.

За сезон занятия посетили тысячи жителей Подмосковья.

«Это не спортивное действо, а урок, который могут освоить люди непосвященные, без специальной подготовки и при этом использовать эти полученные навыки где угодно — на дне рождения, на свадьбе друга», — отметил президент Федерации акробатического рок-н-ролла Подмосковья Матвей Марков.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках проекта заниматься под открытым небом могут и дети, и взрослые, причем абсолютно бесплатно.

«Проект имеет большую социальную значимость, он направлен на привлечение всех слоев населения к занятиям физической культурой и спортом и пропагандирует здоровый образ жизни», — сказала лидер движения общественной поддержки «Химки — интересно жить!» Людмила Клименко.

Источник фото: телеканал «360»

Этим летом на последние занятия буги-вуги горожане пришли в Юбилейный сквер. Седьмой сезон завершился танцами под живую музыку.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее стало известно, что парк Малевича в Одинцове получил спецприз премии за лучшие городские проекты.