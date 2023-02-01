Подмосковье 01 февраля 2023, 21:47 Седьмой поток обучающей программы для предпринимателей «Экспортный форсаж» стартовал в Подмосковье

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В Подмосковье скоро начнет работу седьмой поток акселерационной программы по выходу на международный рынок «Экспортный форсаж». В ходе обучения предпринимателям помогут наладить экспорт своей продукции, сообщил исполнительный директор Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Алексей Плетнев.

«Сейчас мы набираем седьмой поток, который стартует 9 февраля. Шесть потоков обучения у нас уже прошло. Порядка 80 компаний – это около 200 человек – уже обучились по этой программе. Порядка 20% участников смогли заключить экспортный контракт либо в период проведения «Экспортного форсажа», либо сразу после него», - рассказал Алексей Плетнев.

Акселератор «Экспортный форсаж» - это программа для малого и среднего бизнеса, обучение по ней предприниматели проходят бесплатно. Информационная встреча для участников состоялась в бизнес-центре «Кубик» в Красногорске 1 февраля.

Всего для участия в программе отберут 15 компаний, сообщили организаторы.

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