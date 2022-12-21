Подмосковье 21 декабря 2022, 01:05 Седьмой корпус ЖК «Симферопольский» достроили в Подольске

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В Подольске завершили строительство корпуса № 7 ЖК «Симферопольский». Об этом сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Министр уточнил, что оставшиеся пять домов ожидают получения заключений о соответствии на следующей неделе.

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«В скором времени 61 дольщик получит ключи от квартиры», — сказал Артур Гарибян.

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Строительство панельных домов ЖК «Симферопольский» осуществляли с 2012 по 2014 год. В 2016 году застройщик ЗАО «Подольский ДСК» был признан банкротом, после чего жилой комплекс включили в Единый реестр проблемных объектов.

Министр напомнил, что долгострой с 2021 года достраивает «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области». Всего порядка 360 дольщиков будут восстановлены в своих правах после ввода ЖК в эксплуатацию.

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