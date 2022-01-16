Сеансы массовых катаний на коньках пройдут в Ледовом дворце в Балашихе

Покататься на коньках жители и гости Балашихи смогут на Малой арене в Ледовом дворце имени Ю. Е. Ляпкина в воскресенье, 16 января. Там пройдут сеансы массовых катаний, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

Покататься на коньках там можно будет с 17:30 до 18:30 и с 19:00 до 20:00.

Стоимость одного сеанса — 200 рублей. Прокат коньков обойдется в 150 рублей. Однако взять в аренду коньки можно только при предоставлении на весь сеанс оригинала документа, удостоверяющего личность, или залога в размере двух тысяч рублей. Детям до семи лет вход бесплатный в сопровождении взрослого (билет на сопровождающего — 100 рублей).

К льготным категориям относятся студенты, школьники, пенсионеры, многодетные семьи, участники боевых действий. Дополнительную информацию можно уточнить на кассе.

Вход на территорию ледовой арены возможен только в масках и после предъявления QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад. За один сеанс могут покататься не более 100 человек.

Массовое катание пройдет на Малой арене Ледового дворца имени Ю. Е. Ляпкина по адресу: улица Парковая, 2 (вход со стороны кафе «Шоколадница»).

Всего этой зимой в Московской области открыли 190 катков для массового катания и 258 хоккейных коробок. Все ледовые площадки оформили в едином стиле проекта «Зима в Подмосковье». Гостям предлагается прокат инвентаря, камеры для хранения вещей и услуги по заточке коньков. Рядом работают удобные туалеты и красочные палатки с угощениями.