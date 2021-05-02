«Сдвинем процесс с мертвой точки». Воробьев рассказал о планах по реновации в Подмосковье

Первые конкурсы и аукционы для реализации программы реновации в Московской области пройдут уже в 2021 году. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы видим, что очень много ветхого жилья. Порядка одного миллиона человек у нас живет не то что в пятиэтажках, в старых пятиэтажках, давайте так скажу. И в трех и двухэтажных домах… домами их не назовешь. Бараками не хочется, а домами не назовешь», — отметил Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По словам губернатора, в Подмосковье есть прилегающие зоны, в которых экономическая модель позволяет переселять людей в комфортное современное жилье. Среди них Воробьев перечислил Пушкино, Королев, Красногорск, Одинцово и Балашиху.

Программе мы дали старт. Первые конкурсы, аукционы пройдут уже в этом году. И мы этот процесс сдвинем с мертвой точки, как говорят Андрей Воробьев.

О начале программы реновации в Московской области губернатор Андрей Воробьев рассказал во время ежегодного послания жителям. Основные работы придутся на 2023 год.