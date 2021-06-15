Сдержать рост заболеваемости. Подмосковье увеличит число ковидных коек

В Московской области начали разворачивать новые койки для пациентов с коронавирусом. Кроме того, вновь заработает временный госпиталь на базе парка «Патриот». Главная задача региона — сдержать рост заболеваемости и сохранить оказание плановой медицинской помощи на высоком уровне.

Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время заседания с зампредами. Он подчеркнул, что сейчас в регионе увеличилось число госпитализаций ковидных пациентов младше 50 лет. Чтобы сдержать рост заболеваемости, в Подмосковье приняли ряд мер.

«Мы разворачиваем койки. Две тысячи уже развернули в Бронницах, Балашихе, Талдоме, Щелкове, Чехове и других муниципалитетах. Сейчас у нас 10 тысяч коек. Свободны из них порядка 15%, поэтому количество свободных коек прошу довести до более высокого значения», — пояснил он.

Андрей Воробьев отметил, что для достижения этой цели на выходных началась работа в парке «Патриот». Там, как и прежде, появится временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Глава региона поблагодарил Министерство обороны за поддержку и помощь в этом вопросе.

«Мы должны привести в готовность все мощности. Все, что касается лекарств, СИЗов. Запасы у нас есть. <…> Почему мы разворачиваем дополнительные койки? Тоже об этом говорили не раз. Чтобы сохранить оказание плановой помощи», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что с 13 по 20 июня в магазинах, аптеках, транспорте, такси нужно будет находиться только в маске. Надевать ее нужно будет и на рабочих местах — не соблюдать это требование смогут только те, кто уже переболел или вакцинировался.

«Вот сегодня в этом зале у нас нет людей, которые или не сделали вакцину, или не переболели. В обратном случае присутствие здесь было бы невозможным», — подчеркнул он.