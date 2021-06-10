Сделки с землей принесли Подмосковью более 1,1 млрд рублей в 2020 году

Доходы от аренды и продажи земли принесли более 1,1 млрд рублей в бюджет Подмосковья в 2020 году. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова на 149-м заседании Мособлдумы.

Министр уточнила, что в бюджет Московской области от распоряжения и управления областным имуществом за прошлый год поступило 1,1 миллиарда рублей. Наибольший объем поступлений составили доходы от арендной платы и заключения договоров аренды земельных участков (665 миллионов рублей), доходы от сдачи в аренду имущества принесли 147 миллионов, от приватизации имущества и продажи земельных участков — более 108 миллионов рублей. Также дополнительные денежные средства поступили от сделки по продаже пакета акций областного акционерного общества и пожертвования в собственность Московской области.

«В реестре имущества Московской области содержатся 20 государственных унитарных предприятий, и мы ведем их сокращение, 668 государственных учреждений, 25 хозяйственных обществ, а также более пяти тысяч объектов недвижимого имущества и более 20 тысяч земельных участков», — сообщила Наталья Адигамова.

В 2020 году земельный фонд Московской области вырос на четыре тысячи гектаров и составил 111 тысяч гектаров. Также увеличилась имущественная база Московской области. Значимую роль в этом сыграло взаимодействие с федеральными структурами по передаче имущества.

Согласно распоряжениям губернатора Подмосковья, для реализации важных для региона инвестпроектов в аренду без проведения торгов предоставили 63 земельных участка площадью более 4800 гектаров.

Также свыше 1600 гектаров земли предоставили без торгов в аренду в качестве поддержки сельхозпроизводителям и крестьянско-фермерским хозяйствам.

Ранее стало известно, что с начала 2021 года Подмосковью из федеральной собственности передали 20 объектов капитального строительства и более 119 гектаров земли для развития городских округов.