«Сделать жизнь людей комфортнее». Андрей Воробьев назвал причину объединения городских округов

Городские округа Подмосковья объединяют не ради объединения, а для концентрации ресурсов, которая позволит сделать жизни жителей более комфортными. Процессы проходят планово и спокойно, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что 24 января в городском округе Коломна впервые после объединения состоялись выборы. Сегодня в него входят Коломенский район, который включили в округ ранее, а также Озеры, которые присоединили сейчас.

«Мы спокойно, планово ведем укрупнение, объединение территорий, чтобы человек не чувствовал границ. Чтобы все было предельно слаженно. <…> Если кто-то устал или испытывает сомнения в нашей идеологии, нашем подходе, то нужно им разъяснить и убедить или одно из двух. Поэтому прошу особое внимание уделить Озерам. Это тяжелый городской округ», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что команда каждого главы должна иметь «дикое в хорошем смысле желание работать на результат». Он напомнил, что ранее регион провел работу по объединению городского округа Пушкино и подчеркнул, что эта территория также является непростой. До этого было объединение Одинцовского городского округа. Андрей Воробьев призвал уделять максимальное внимание городу Звенигороду, который туда входит.

«Все объединения делаются не ради объединения, а для того, чтобы сконцентрировать ресурсы и сделать жизнь людей более комфортной. Вот в чем стратегический замысел и наша задача. Все это получается тогда, когда на местах работает дееспособная профессиональная команда. Еще раз хочу обратить на это внимание», — заключил Андрей Воробьев.