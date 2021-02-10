Жители Подмосковья смогут сделать валентинки в павильоне МЦД

Подмосковные жители 13 и 14 февраля смогут изготовить уникальные валентинки в павильоне МЦД. Для этого там обустроят специальную зону.

Каждому, кто захочет сделать свою особенную открытку, выдадут необходимые материалы. Об этом сообщили в пресс-службе МЦД.

Вместе с тем в День влюбленных на экране павильона разместят 26-метровую валентинку. Она станет крупнейшей в Москве.

Команда МЦД до 9 февраля собрала поздравления от пассажиров в социальных сетях. Все желающие смогли рассказать о чувствах к своим вторым половинкам или даже домашним питомцам.

Записанные признания влюбленных объединят в видео. И в День святого Валентина о чувствах участников романтичного проекта узнает вся Москва.

Павильон МЦД находится по адресу: площадь Киевского вокзала, дом № 1. А о том, какой, по мнению психологов, сюрприз не стоит делать 14 февраля мужчине, мы рассказали в материале.