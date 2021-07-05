«Сделать услугу удобной»: Мособлгаз станет еженедельно отчитываться о газификации Подмосковья

Мособлгаз станет отчитываться о ходе газификации Подмосковья еженедельно по вторникам в 12:00. Такое поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Брифинги будут транслироваться на «360».

«Да, уровень газификации Подмосковья высокий, но есть населенные пункты, где газ подведен к населенному пункту, но не разведен по улице. Поручаю Мособлгазу каждый вторник делать брифинг и сообщать о количестве заявок, а также отвечать на вопросы, когда и к кому придет газ», — сказал губернатор на заседании с областным правительством.

По его словам, этот вопрос касается 300 тысяч человек. Воробьев напомнил, что о газификации населенных пунктов президент Владимир Путин говорил на прямой линии, которая прошла 30 июня.

Путин во время общения с россиянами напомнил, что от магистральной трубы до домовладения газовую трубу должны прокладывать бесплатно.

Воробьев на заседании сообщил, что на газификацию Подмосковья будет дополнительно выделено еще 15 миллиардов рублей. Это поможет сделать услугу удобной и доступной.

В рамках президентского проекта социальной газификации Подмосковье планирует догазифицировать почти три тысячи населенных пунктов в течение полутора лет. То есть за этот отрезок времени должно быть построено пять тысяч километров. Социальная газификация должна быть завершена до 2022 года. Однако условия бесплатного подвода газа будут действовать и дальше.