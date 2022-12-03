03 декабря 2022, 20:42
Сделать рентген станет быстрее и проще жителям Котельников
Новый цифровой рентген-аппарат запустили в поликлинике в Котельниках. С его помощью можно будет проводить до 40 исследований в смену.
Современный аппарат позволяет не ждать, пока проявится снимок. Изображение автоматически отображается на компьютере. После проведенного исследования данные пациента сразу попадают в единую базу ЕМИАС и становятся доступны для врачей в режиме онлайн во всех медицинских учреждениях региона.
Реклама
Кроме того, перед установкой аппарата в помещениях для рентгеновских исследований выполнили ремонт.
Реклама
«Нам выделили финансирование на перепланировку, ремонт и установку всего нового оборудования. Сюда входят и вентиляция с электрикой. Рентген-аппарат установили на два рабочих места», — сказал главный врач Котельниковской городской поликлиники Дмитрий Полынин.
Минимальное облучение, максимально качественные снимки — вот главные характеристики оборудования. Особенность аппарата заключается и в том, что это отечественная разработка.
В скором времени в поликлинике также откроется кабинет для маммографического исследования.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Врачи
Медицина
Котельники
Реклама
Реклама