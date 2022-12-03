Подмосковье 03 декабря 2022, 20:42 Сделать рентген станет быстрее и проще жителям Котельников

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Новый цифровой рентген-аппарат запустили в поликлинике в Котельниках. С его помощью можно будет проводить до 40 исследований в смену.

Современный аппарат позволяет не ждать, пока проявится снимок. Изображение автоматически отображается на компьютере. После проведенного исследования данные пациента сразу попадают в единую базу ЕМИАС и становятся доступны для врачей в режиме онлайн во всех медицинских учреждениях региона.

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Кроме того, перед установкой аппарата в помещениях для рентгеновских исследований выполнили ремонт.

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«Нам выделили финансирование на перепланировку, ремонт и установку всего нового оборудования. Сюда входят и вентиляция с электрикой. Рентген-аппарат установили на два рабочих места», — сказал главный врач Котельниковской городской поликлиники Дмитрий Полынин.

Минимальное облучение, максимально качественные снимки — вот главные характеристики оборудования. Особенность аппарата заключается и в том, что это отечественная разработка.

В скором времени в поликлинике также откроется кабинет для маммографического исследования.

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