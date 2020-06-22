«Сделать доступным и удобным». Подмосковье обеспечит комфорт и безопасность голосования по поправкам

Полным ходом идет подготовка к голосованию. Избирательные участки в этом году организуют даже во дворах — это позволит максимально соблюдать санитарные требования. Для тех, кому ближе виртуальный формат, доступно онлайн-голосование. А во главе угла — безопасность.

Важное событие — поправки к Конституции. Важен весь комплекс мероприятий, который предусмотрен. Прежде всего это развитие и стабильность нашей страны. И это ценности семейные. А самое главное — возможность и дальше видеть страну сильной и сплоченной Андрей Воробьев.

И Андрей Воробьев обратился к главам всех округов, подчеркнув, что ждет максимально ответственного отношения к организации голосования.

«Уважаемые главы, руководители направлений и министерств, я прошу вас вместе с избирательными комиссиями организовать все необходимые мероприятия, которые должны соответствовать всем мерам безопасности. Сделать само голосование доступным, удобным», — сказал губернатор.

Памятная дата — 22 июня

Сегодняшнее заседание он начал минутой молчания в память об участниках Великой Отечественной войны. В ходе конференции губернатор особое внимание уделил событиям, произошедшим 79 лет назад.

«Все прекрасно понимаем, что это за день: 79 лет назад начались трагические и чудовищно сложные времена для нашей страны. Сегодня я предлагаю почтить минутой молчания всех тех наших прадедов, дедов, всех тех, кто ушел на фронт и кого сегодня нет с нами», — сказал Воробьев.

И сегодня, в День памяти и скорби, губернатор открыл памятник Георгию Победоносцу в Красногорске. Монумент возвели вблизи Никольского храма.

Его освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. А рядом с этим памятником установили штандарты подмосковных городов воинской славы: Дмитрова, Наро-Фоминска, Можайска и Волоколамска.