Жители Подмосковья смогут сделать бесплатный тест на антитела к COVID-19 до 30 июня

В Московской области с 23 июня жители смогут сделать тест на антитела к COVID-19 бесплатно. Тестирование проводит Роспотребнадзор, чтобы оценить популяционный иммунитет населения. Чтобы сделать тест, нужно будет заполнить анкету.

Тест на антитела к COVID-19 можно сдать с 23 по 30 июня. Жители, которые хотят сдать анализ, должны заполнить анкету на сайте. Все персональные даны будут защищены.

Подробную информацию можно узнать по номерам телефона: 8 (495) 452-18-20 или 8 (495) 582-91-73.

Массовое тестирование проводят для того, чтобы выявить особенности эпидемического процесса, разработать прогноз развития эпидемической ситуации в каждом регионе и в стране в целом. Данные также помогут спланировать мероприятия по профилактике COVID-19.

Исследование будут проводить Роспотребнадзор, ФБУН Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора вместе с Министерством здравоохранения Подмосковья.

В исследование методом случайной выборки включат детей от одного года до 17 лет, а также взрослых людей из шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше, — вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.

Все, чьи анкеты подойдут для тестирования, получат на электронную почту свой регистрационный номер и приглашение сдать кровь на анализ. В письме также укажут адрес приема анализов и время.

Тесты будут делать в ближайшей к дому поликлинике. Анализ берется однократно.

Все жители, прошедшие тестирование, получат достоверную информацию о наличии антител к вирусу SARS CoV-2.

Для лабораторных исследований будут использоваться ИФА тест-системы на IgG SARS-CoV-2 производства Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора в соответствии с инструкцией производителя.