Сделано в России. Строительству в Подмосковье не помешают санкции

Строительству в Подмосковье не угрожают санкции, потому что используются материалы, произведенные в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Там отечественные материалы, причем очень качественные. Все, что касается арматуры, бетона, никаких рисков не видим. Все это производится у нас. Есть достойные аналоги. Здесь риска нет», — сказал губернатор.

Строительство нового жилья в регионе проходит в штатном режиме.

«Мы приняли важные меры по поддержке ипотеки. Федеральные проекты идут ритмично и хорошо, региональные тоже не порезали. Есть и проекты, и экспертизы. Компании выполняют все в штатном режиме», — сообщил Воробьев.