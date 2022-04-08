08 апреля 2022, 16:50
Сделано в России. Строительству в Подмосковье не помешают санкции
Воробьев: при строительстве в Подмосковье используют качественные отечественные материалы
Строительству в Подмосковье не угрожают санкции, потому что используются материалы, произведенные в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Там отечественные материалы, причем очень качественные. Все, что касается арматуры, бетона, никаких рисков не видим. Все это производится у нас. Есть достойные аналоги. Здесь риска нет», — сказал губернатор.
Строительство нового жилья в регионе проходит в штатном режиме.
«Мы приняли важные меры по поддержке ипотеки. Федеральные проекты идут ритмично и хорошо, региональные тоже не порезали. Есть и проекты, и экспертизы. Компании выполняют все в штатном режиме», — сообщил Воробьев.