Подмосковье 27 января 2024, 11:46 «Сделано в России». Компании из Подмосковья представили свои товары на фестивале-ярмарке в Китае Подмосковные товары показали на масштабном фестивале‑ярмарке в Китае РИА «Новости»

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Первый фестиваль-ярмарка отечественных товаров «Сделано в России» открылся 27 января в городе Шэньян. Свои товары там представили 10 компаний из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций Московской области.

«Подмосковье и Китай — давние и проверенные партнеры, которые одинаково эффективно развивают и экспортную, и инвестиционную работу», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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В выставке от Московской области участвуют компании по производству сладостей, мясной продукции, консервированных овощей, лекарств и лечебных препаратов для красоты и здоровья. На фестивале также проходят концерты, дегустации и мастер-классы. По прогнозам, за неделю мероприятие посетят около трех миллионов человек. Ярмарка «Сделано в России» продлится до 5 февраля.

Совокупный объем инвестиций компаний с китайским капиталом уже превысил 27 миллиардов рублей. Проекты зарубежных компаний позволили создать в регионе около 10 тысяч рабочих мест.

Ранее торгово-экономическая ярмарка началась в китайском городе Чунцинь. В ней участвуют четыре предприятия из Подмосковья, они представляют соленья, соки и морсы, а также шоколадные конфеты.