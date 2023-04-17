Подмосковье 17 апреля 2023, 17:54 «Сделано много работы». Как проходит мусорная реформа в Подмосковье Централизованный сбор отходов в Подмосковье распределили между семью компаниями

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Апрель — традиционный месяц для акции «Сдай старые шины на „Мегабак“». Сбор вторсырья в Подмосковье проходит все чаще и становится масштабнее. Об этом в эфире «Область перемен» сообщила руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами в регионе Лилия Белова. Другой гость программы — председатель областного штаба «Волонтеры победы» Никита Ильичев — рассказал о работе активистов.

Для чистого воздуха

«По мусорной реформе сделано уже много работы. Сейчас централизованный сбор отходов распределен на семь региональных операторов. Мы знаем, кто ответственное лицо», — сказала руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами в Подмосковье Лилия Белова.

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Однако остаются и недобросовестные предприниматели, которые стараются сэкономить и вместо того, чтобы утилизировать отходы по правилам, просто сжигают их. Такой случай недавно зафиксировали в Долгопрудном.

Жители жаловались на неприятные запахи, характерные для горения мусора. История получила большой резонанс. Подключились администрация и общественники.

Оказалось, что возле закрытого мусорного полигона, где уже завершилась рекультивация, кто-то сжигал отходы. Факт зафиксировали в том числе с помощью дрона, и собственнику территории придется ответить за нарушение. Ему грозит штраф.

Также Лилия Белова напомнила, что апрель в Подмосковье — традиционный месяц проведения акции «Сдай старые шины на „Мегабак“». Кроме того, в школах и детских садах собирают макулатуру и даже соревнуются между собой, кто принесет больше вторсырья.

Для добрых дел

Движение «Волонтеры Подмосковья» существует свыше трех лет, и его ряды постоянно пополняются. Под кураторством областного Министерства информационных и социальных коммуникаций молодые люди получают новые возможности для саморазвития и ориентиры в выборе дальнейшего пути.

Недавно активисты движения побывали в Донбассе, где помогали участникам СВО. Дома, в Подмосковье, ребята оказывают поддержку семьям мобилизованных, находятся в постоянном контакте с ними.

Также с прошлого года волонтеры регулярно проводят сбор гуманитарной помощи в рамках акции «Доброе дело».

«Наша общая работа показала, как можно сплотиться, как вообще надо работать. Думаю, что нужно продолжать эту историю, тогда мы улучшим свои результаты», — рассказал председатель регионального штаба «Волонтеры Победы», директор молодежного центра «Точка притяжения» Никита Ильичев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил промежуточные итоги акции «Доброе дело»13 апреля. Он напомнил, что масштабный проект запустили школьники.