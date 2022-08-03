«Сделали все, чтобы не было жертв». Воробьев рассказал о работе спасателей при тушении склада в Истре

Оперативный штаб создали в городском округе Истра после пожара на складе компании Ozon в селе Петровское. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что руководство штабом взял глава ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас основная задача не допустить перехода огня на другие здания.

«Пожар масштабный. Здание уже не спасти — это очевидно. Спасатели с первой секунды обратили внимание на тех, кто там работает, выводили людей и сделали все, чтобы не было жертв. Развернут штаб, генерал Полетыкин им руководит. Сразу Москва подключилась. Вертолеты прислали. Два Ка работают на месте пожара. Ключевая задача не допустить распространения на другие здания», — заявил губернатор Московской области.

Глава Подмосковья подчеркнул, что сведений о погибших нет. Пострадали 11 человек, из которых двоим оказали медицинскую помощь. Остальным ничего не угрожает.

«Я очень надеюсь, что больше не будет пострадавших. По крайней мере мои сведения позволяют мне говорить, что ситуация там под контролем», — добавил он.

Андрей Воробьев подчеркнул, что владеющая складом компания сможет возместить свой ущерб по страховке. В решении этого вопроса проблем быть не должно.

Крупный пожар охватил склад компании Ozon в городском округе Истра в среду, 3 августа. По данным МЧС, пламя распространилось на площади 50 тысяч квадратных метров. На месте продолжают работать пожарные, к тушению привлекли два вертолета Ка-32.