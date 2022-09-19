Подмосковные мастера создали копию электромобиля Tesla Cybertrack | 360°

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Подмосковные мастера создали копию электромобиля Tesla Cybertrack

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Автолюбители из Королева и Воронежа создали реплику электрокара Tesla Cybertrack Илона Маска. Еще недавно это был внедорожник Toyota Tundra, однако мастера изменили машину не только внешне, но и технически.

Над созданием реплики Tesla Cybertrack трудилась команда техноблогера Валентина Петухова, он же Wylsacom. Это ребята из Королева.

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Они занялись полным преображением автомобиля, а его основу сделали специалисты из Воронежа.

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Создавая реплику, во внимание приняли все детали, начиная с размеров и заканчивая оптикой, угловатыми формами. Кузов сварили из стальных листов.

Внутри российской версии Tesla появится электродвигатель. Пока что там тот, что остался от Toyota. Изменится и салон машины.

По словам мастеров, работы осталось еще немало. Они хотели бы сделать так, чтобы электромобиль появился на общественных дорогах. Для этого предстоит проработать зеркала, дворники и остальные детали.

Первую версию Tesla уже показали во время автопробега в честь Дня Королева 10 сентября.

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