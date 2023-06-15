Подмосковье 15 июня 2023, 15:58 «Сделаем все». Андрей Воробьев — об услугах реабилитации для бойцов СВО в Подмосковье Губернатор Подмосковья рассказал о поддержке бойцов СВО и их семей в Подмосковье

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Для участников специальной военной операции в Подмосковье предусмотрены различные меры поддержки, включая льготы и реабилитацию. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал в интервью на телеканале «Россия 24».

В Подмосковье участникам СВО рассказывают обо всех доступных мерах поддержки. По словам главы региона, Московская область помогает семьям бойцов отправить ребенка в детский сад, поступить выпускнику в институт, оформить дополнительные выплаты и решить другие бытовые проблемы.

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«Что касается реабилитации — это тоже крайне востребованная услуга. Мы имеем комфортабельное учреждение, но решили его модернизировать», — заявил Воробьев.

В подмосковном центре «Ясенки» сделают все, что связано с водой, так как это эффективное средство для реабилитации: обустроят бассейн и установят тренажеры.

Кроме того, губернатор заявил, что в Московской области создали фонд защитников отечества, где работают профессионалы. Они помогают большому количеству бойцов и их семей решить различные вопросы, касающиеся оформления справок, протезирования и многого другого.

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