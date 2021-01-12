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    12 января 2021, 15:08

    Сдать новогодние елки на утилизацию можно будет в 200 пунктах Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    С 15 января в Подмосковье откроют около 200 точек для сдачи новогодних елей на утилизацию. Примут и сосны с пихтами. Пункты заработают в 20 крупных городах.
    Сдать новогодние елки на утилизацию можно будет в 200 пунктах Подмосковья

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он рассказал, что точки появятся 18 городских округах.

    Более 200 точек в Балашихе, Домодедове, Дубне, Королеве, Красногорске, Химках и других городах региона будут принимать сосны, елки и пихты

    Сергей Воскресенский.

    Он подчеркнул, что, сдавая деревья, необходимо снять мишуру и украшения. Временные и стационарные пункты будут работать месяц — до 15 февраля.

    Сдать новогодние елки на утилизацию можно будет в 200 пунктах Подмосковья | Изображение 1

    «Елки будут переработаны, а их остатки повторно использованы. Деревья измельчат, щепу можно будет применить для утепления растений», — отметил Воскресенский.

    Полученный материал применят и в конюшнях или приютах для животных, где их используют в качестве подстилок и подкормки. Также остаток елок понадобится во время ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево».