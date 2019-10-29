Сдать нормативы ГТО и пообщаться с братьями по духу. Юные казаки приехали на слет в Химки

Двести молодых казаков из восьми казачьих обществ приехали в Химки со всей России на слет казачьей молодежи «Готов к труду и обороне». Он проходит уже пятый год подряд.

Источник фото: телеканал «360»

Событие масштабное, конкуренция огромна. На кону — золотой значок ГТО. Он не только доказывает, что ты быстрее, выше, сильнее, но и дает дополнительные баллы при поступлении в вузы. Но участники почти не волнуются. Ребята учатся в кадетских корпусах, активно занимаются спортом. Такие нагрузки привычны для них. В челночном беге, чтобы дотянуться до «золота» нужно уложиться в семь секунд. Для казаков это несложно.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы постоянно тренируемся, постоянно держим свое тело в хорошей физической форме. Нам это было достаточно легко сделать», — говорят ребята.

Хороши казаки не только на суше, но и в воде. Следующее задание — переплыть 25-метровый бассейн. Золотой норматив для этой дистанции — 50 секунд.

Результат у всех не просто хороший, отличный. Есть и те, кто отличился больше всех. Например, Леонид в свои 16 лет уже заместитель командующего взвода. Для него казачество — это образ жизни. Но четыре года назад он не хотел идти в кадетский корпус. На этом настояла мама. Хотела, чтобы сын пошел по стопам деда-казака.

Источник фото: телеканал «360»

«Современный казак, я считаю, это тот, кто может, как знать историю, уметь обращаться с оружием, с шашкой, с автоматом, так и разбираться в разных информационных делах», — поделился мнением Леонид Петров, .

Первый день слета прошел по-спортивному. Впереди еще два, и там будет только интереснее.

«Это бег на 60 метров, бег на 100 метров, бег „Казачья верста“. Более того, будут соревнования по конным видам спорта, ну, и так далее, то есть обширная программа», — уточнила Валентина Иванова, член совета при президенте РФ по делам казачества, ректор Первого казачьего университета.

Источник фото: телеканал «360»

Золотой значок ГТО у большинства этих ребят почти в кармане. Казачий слет для них — не просто сдача нормативов, а встреча с братьями по духу. В Химки съехались двести молодых патриотов, которые выбрали своим будущим служение Родине.