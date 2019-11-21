Сдать ненужные вещи можно в мегабаки. Их откроют в Подмосковье 1 декабря

15 ноября весь мир отметил день рециклинга. По этому случаю в Балашихе представили проект «Мегабак». Это уже не два контейнера для сбора мусора, а более десяти для конкретного типа отходов. Где и когда такие «мегабаки» заработают в Подмосковье полностью — телеканалу «360» рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

В городском округе Балашиха организуют большие площадки для раздельного сбора, где будут располагаться сразу несколько фракций в одном месте. Жители могут привезти старую одежду, стекло, бумагу, пластик, бытовую технику и даже мебель, а также опасные отходы — батарейки или люминесцентные лампы. То есть в мегабак можно бесплатно сдать все, что нельзя выкинуть в уже привычные синие и серые баки.

«Когда говорят много баков — люди привязывают к своей квартире. Это место, куда можно привезти бытовые отходы, которые сразу, минуя мусоровозы, заберут организации, занимающиеся переработкой. И для жителей, и для организаций это бесплатно. Но организации на этом заработают. Крупногабаритный мусор — мебель, ДСП, смартфоны, стекло, бутылки, смартфоны, холодильники, можно привезти все и сдать в специальные контейнеры», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Источник фото: телеканал «360»

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Жителей нередко мучает вопрос, что получают из переработанного мусора из этих контейнеров? Например, старый диван разберут на части, переработают и получат массу полезных материалов — топливные брикеты, синтетические нити, древесину. Из древесины сделают новую мебель или наполнитель для кошачьего лотка. А после переработки шин получат резиновую крошку, которую используют для покрытия детских площадок или стадионов.

На сегодняшний день в Московской области действует более 20 предприятий, которые занимаются переработкой мусора. Например, в балашихинской деревне Полтево из коробки кефира изготавливают экоручки. Также в Балашихи зубные щетки перерабатывают в зажимы, которые мы используем на кухне для скрепления пакетов с сыпучими продуктами. А в Хотькове из утилизированной лопаты можно получить тележки для сада или корзинки для супермаркетов.

Источник фото: телеканал «360»

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Хромушин добавил, что 1 декабря площадки для сбора крупногабаритного мусора откроются в Чехове и Рошале, в Дмитрове 15 декабря и в Балашихе в конце декабря организуют две площадки.

«Запустим пилот, потом сделаем план для всех муниципальных образований. Это способ, при котором отходы не попадают на полигоны», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Сегодня на вторичную переработку в Подмосковье идет около 20% твердых отходов. С помощью мегабаков эта цифра вырастит вдвое. Но главная цель — это стопроцентная переработка мусора и закрытие всех полигонов региона.