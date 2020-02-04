В 2019 году в Московской области 456 человек получили звание «Почетный донор России». Для сравнения, в 2018 году почетным знаком наградили 370 жителей региона.

«Донорское движение в Подмосковье уверенно набирает обороты, вместе с этим растет и число почетных доноров. На это звание могут претендовать люди с активной жизненной позицией, сдавшие на безвозмездной основе более 40 раз цельную кровь или более 60 раз плазму крови», — рассказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Почетные доноры России и СССР, проживающие в Подмосковье, имеют право на федеральные и региональные льготы, в частности — на оказание медпомощи без очереди, первоочередное право на льготные путевки санаторно-курортного лечения, предоставление ежегодной денежной выплаты, бесплатный проезд на городском наземном транспорте Подмосковья и Москвы и другие меры поддержки.

Любой здоровый человек, который весит не мене 50 килограммов, может стать донором крови. Для того, чтобы подготовиться к процедуре, стоит за двое суток до сдачи воздержаться от употребления алкоголя, не курить, а утром лучше позавтракать кашей на воде и выпить сладкий чай. Перед самой процедурой необходимо заполнить анкету и проверить группу крови, а также проконсультироваться с врачом. Если все показатели в норме, то можно отправляться в процедурную. Заберут 450 миллилитров крови, а в качестве компенсации на питание выплатят денежное вознаграждение. По подсчетам медиков, сдав кровь один раз, можно спасти жизни трех человек.