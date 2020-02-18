Сдать анализы в своем поселке смогут вскоре жители Первомайского. Им не придется больше ездить в Истру

В Чеховской врачебной амбулатории в рузском поселке Первомайский по просьбе жителей возобновится работа кабинета забора анализов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

К Чеховской врачебной амбулатории в поселке Первомайский Лучинского территориального управления прикреплено 5408 человек, в том числе 1050 детей. Здесь можно прийти на прием к педиатру, терапевту, стоматологу, акушеру, там работают медсестры. Жители поселка попросили главу муниципалитета Татьяну Витушеву решить вопрос с появлением кабинета для сдачи анализов.

Местная жительница Марина Алексеева уверена, что возможность сдать анализы рядом с домом обязательно должна быть. Она напомнила, что около 10-12 лет назад в Чеховской амбулатории возможность забора анализов существовала, и это было очень удобно.

«Чтобы сдать анализы, мы едем в истринскую поликлинику или платные клиники. Ехать в истринскую больницу нужно на двух автобусах, это занимает довольно много времени: попасть на прием к врачу, получить направление, а потом снова возвратиться и сдать анализы. Я считаю, что хотя бы один раз в неделю населению лаборант для забора анализов очень нужен», — подчеркнула Марина Алексеева.

Источник фото: администрация городского округа Истра

Еще одна местная жительница Надежда Дрожжинова заметила, что амбулатория относится к Истринской больнице, и хотя сам поселок Первомайский небольшой, там много детей и пенсионеров. Но — он находится в отдалении от Истры.

«Добираться до центральной больницы проблематично — приходится пользоваться двумя видами транспорта, а это все занимает время, и для людей в возрасте и мам с колясками сложновато. Тем более, анализы нужно сдавать именно в утренние часы. Поэтому кабинет забора анализов нам крайне необходим», — привела свои аргументы Надежда Дрожжинова.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева пообещала решить вопрос с работой кабинета забора анализов для исследований в Чеховской амбулатории в ближайшее время.

Источник фото: администрация городского округа Истра

Уже получено согласование от областного Минздрава на штатные изменения в Чеховской амбулатории: добавлено полставки медицинской сестры процедурного кабинета, которая и будет осуществлять забор крови при наличии направления от лечащего врача. Вопрос логистики также проработан: автомобиль будет забирать анализы по вторникам и четвергам, соответственно в эти дни и будет осуществляться забор анализов у пациентов.

Планируется, что процедурный кабинет с возможностью сдать анализы откроется уже на следующей неделе.

Жители поселка Первомайский также попросили рассмотреть возможность организации работы кабинета физиотерапии. По пояснению главврача Истринской больницы Владимира Краснова, согласно Федеральному закону, физиокабинет во врачебной амбулатории не предусмотрен. Администрация округа будет обращаться в Министерство здравоохранения Московской области.