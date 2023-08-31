Подмосковье 31 августа 2023, 14:04 Сдачу в аренду лесных участков под строительство ЛЭП и дорог упростили в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Порядок формирования лесных участков под размещение линейных объектов упростили в Подмосковье. Это линии электропередачи, связи, трубопроводы, дороги и другие сооружения. Лесные участки в государственной и муниципальной собственности для этих целей предоставляются в аренду.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, получить в аренду лесные участки для строительства линейных объектов могут любые лица. Для этого необходимо предоставить проектную документацию.

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«Проект межевания больше не нужен. Теперь для образования лесного участка под линейный объект лесопользователям достаточно предоставить проектную документацию лесного участка. Ранее без проекта межевания территории было не обойтись», — рассказал он.

Филимонов добавил, что изменения позволят ускорить реализацию государственных программ по социальной газификации, строительству дорог, подключение к электросетям и другие.

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