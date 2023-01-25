Подмосковье 25 января 2023, 15:09 Сдачу текстиля на переработку при АЗС запланировали развивать в Подмосковье

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В Московской области прошла стратегическая сессия «Экологично-экономично: текстиль». На мероприятии обсудили меры по возвращению тканей в экономику путем переработки, продаж через комиссионные магазины и благотворительность. Сейчас в регионе работает один пункт сбора таких отходов на заправке, в будущем их станет больше.

Встречу организовала компания «ЭкоЛайн», благотворительный фонд «Второе дыхание» и ассоциация замкнутого цикла «Ресурс».

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Сейчас в стране текстильные отходы составляют 3-7% от общего количества всего мусора. Каждый год жители России выбрасывают более двух миллионов тонн тканей, на отдельного человека приходится порядка 15 017 килограммов.

«На территории Подмосковья с 2019 года функционируют 60 пунктов приема вторсырья от населения „Мегабак“, куда жители могут привезти в том числе и текстиль», — сообщила руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области Лилия Белова.

По ее словам, текстиль также собирают на автозаправках региона.

«Уже установлен один пункт с компанией „Добрые вещи“, и развитие проекта будет продолжено», — пояснила Лилия Белова.

По словам заместителя гендиректора «ЭкоЛайн» Елены Вишняковой, текстиль составляет больше трети объема захоронений на объектах компании. В это же самое время такие отходы могут получить вторую жизнь.

Основательница благотворительного фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева заявила, что вещи можно направлять на решение социальных проблем. Она имела в виду сбор гуманитарной помощи.

В прошлом году в Московской области создали Ассоциацию переработчиков вторичных материальных ресурсов.

«В рамках развития системы переработки отходов на территории региона в 2022 году начато строительство завода по переработке пластика мощностью в 60 тысяч тонн в год. Завершение работ планируется во втором квартале 2023 года», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Также в 2023 году в регионе достроят комплекс по утилизации и производству вторичных полимеров мощностью до 108 тысяч тонн в год. Это решит проблему переработки неликвидных видов пластика. В будущем из него будут делать уличные скамейки, урны и ограждения.

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